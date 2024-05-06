В Пентагоне заявили, что Россия проинформировала Госдеп о задержании солдата США
«Российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинениям в преступном поведении. Россия уведомила госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», — заявила РИА Новости официальный представитель Пентагона Синтия Смит.
По её словам, армия уже проинформировала о случившемся родных американского военного. Госдеп оказывает ему консульскую поддержку.
Другие подробности Смит привести отказалась, сославшись на «деликатность вопроса».
По данным NBC, военного, который по своей инициативе прибыл в Россию из Южной Кореи, задержали по подозрению в краже.