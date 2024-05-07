Суд во Владивостоке арестовал солдата США по делу о краже

Суд во Владивостоке избрал меру пресечения в виде заключения под стражу американскому военнослужащему, ставшему фигурантом уголовного дела по статье о краже.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Приморского краевого суда, фигуранта арестовали до 2 июля. Ранее телеканал NBC News сообщил, что американский военный приехал в Россию без разрешения начальства.