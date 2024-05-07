Суд во Владивостоке арестовал солдата США по делу о краже
Суд во Владивостоке избрал меру пресечения в виде заключения под стражу американскому военнослужащему, ставшему фигурантом уголовного дела по статье о краже.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Приморского краевого суда, фигуранта арестовали до 2 июля.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что американский военный приехал в Россию без разрешения начальства.
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