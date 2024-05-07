Путин поручил создать систему противодействия преступлениям, совершаемым в сети

Президент России Владимир Путин поручил создать систему противодействия преступлениям, совершаемым через интернет.

«Установить следующие целевые показатели и задачи... создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и снижения ущерба от их совершения», — говорится в перечне поручений главы государства.

Кроме того, в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами.

Также президент поручил снизить уровень бедности в стране.