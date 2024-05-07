Президент России Владимир Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами.

«Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда», — говорится в указе на сайте Кремля.

Отмечается, что к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое по сравнению с уровнем 2023 года — до 35 тыс. рублей.

Также Путин поручил снизить уровень бедности в стране.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что с 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 36,7% — это на 6,4% выше уровня инфляции за тот же промежуток времени.