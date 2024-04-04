RT в Telegram
Подпишись

Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% с 2020 года

Короткая ссылка
С 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 36,7% — это на 6,4% выше уровня инфляции за тот же промежуток времени, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% с 2020 года
  • РИА Новости

«С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период. С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что власти страны намерены продолжать индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

 Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году — не менее чем до 35 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить