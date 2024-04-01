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Путин поручил к 2030 году обеспечить повышение МРОТ более чем в два раза

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Президент России Владимир Путин поручил вдвое увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году — не менее чем до 35 тыс. рублей.
Путин поручил к 2030 году обеспечить повышение МРОТ более чем в два раза
  • globallookpress.com

Соответствующее поручение, данное российским лидером правительству, опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить... рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тыс. рублей в месяц», — отмечается в поручении.

Уточняется, что отвечать за выполнение намеченной цели поручено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Отчёт об исполнении поручения необходимо представить сначала до 15 марта 2025 года, а после один раз в полгода.

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину до конца июля определить параметры налоговой амнистии.

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