Путин поручил к 2030 году обеспечить повышение МРОТ более чем в два раза

Президент России Владимир Путин поручил вдвое увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году — не менее чем до 35 тыс. рублей.

Соответствующее поручение, данное российским лидером правительству, опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить... рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тыс. рублей в месяц», — отмечается в поручении.

Уточняется, что отвечать за выполнение намеченной цели поручено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Отчёт об исполнении поручения необходимо представить сначала до 15 марта 2025 года, а после один раз в полгода.

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину до конца июля определить параметры налоговой амнистии.