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Путин поручил кабмину до конца июля определить параметры налоговой амнистии

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июля определить параметры налоговой амнистии.
Путин поручил кабмину до конца июля определить параметры налоговой амнистии
  • globallookpress.com

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«...определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов», — говорится в тексте поручений.

Доклад необходимо представить до 31 июля 2024 года.

Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В конце февраля Путин попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы. По словам главы государства, в дальнейшем, уже с учётом принятых изменений, основные налоговые правила предлагается зафиксировать до 2030 года.

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