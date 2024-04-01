Путин поручил кабмину до конца июля определить параметры налоговой амнистии

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июля определить параметры налоговой амнистии.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«...определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов», — говорится в тексте поручений.

Доклад необходимо представить до 31 июля 2024 года.

Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В конце февраля Путин попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы. По словам главы государства, в дальнейшем, уже с учётом принятых изменений, основные налоговые правила предлагается зафиксировать до 2030 года.