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Путин поручил представить предложения по модернизации налоговой системы

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Президент России Владимир Путин попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы.
Путин поручил представить предложения по модернизации налоговой системы
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Я прошу Государственную думу и правительство в ближайшее время представить на отчёт конкретные комплексы предложений и в дальнейшем, уже с учётом принятых изменений, предлагаю зафиксировать основные налоговые правила до 2030 года. Тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов», — сказал Путин.

Ранее президент России поручил правительству проработать параметры амнистии для тех некрупных компаний, которые были вынуждены при росте бизнеса использовать схемы налоговой оптимизации, в частности — дробление бизнеса.

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