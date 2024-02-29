Путин поручил представить предложения по модернизации налоговой системы

Президент России Владимир Путин попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы.

«Я прошу Государственную думу и правительство в ближайшее время представить на отчёт конкретные комплексы предложений и в дальнейшем, уже с учётом принятых изменений, предлагаю зафиксировать основные налоговые правила до 2030 года. Тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов», — сказал Путин.

Ранее президент России поручил правительству проработать параметры амнистии для тех некрупных компаний, которые были вынуждены при росте бизнеса использовать схемы налоговой оптимизации, в частности — дробление бизнеса.