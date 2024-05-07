Путин поручил достичь отметки уровня бедности в России ниже 7% к 2030 году

Президент России Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поручил снизить уровень бедности в стране.

«Установить следующие целевые показатели и задачи... снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году», — следует из перечня поручений главы государства.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что политика Центробанка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России.

Она также заявила, что Центробанк России уже видит первые результаты повышения ключевой ставки.

3 апреля российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что число бедных в России сократилось до 13,5 млн человек.