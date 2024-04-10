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Набиуллина: политика Центробанка предполагает шесть мер для борьбы с бедностью

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что политика Центробанка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России.
Набиуллина: политика Центробанка предполагает шесть мер для борьбы с бедностью
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Это снижение инфляции», — сообщила она о первой мере, добавив, что инфляция является налогом на бедных, так как они больше всего страдают от роста цен, съедающего и так небольшие доходы.

Второй мерой Набиуллина назвала усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности.

Глава ЦБ также упомянула борьбу с мошенничеством на финансовом рынке, поскольку люди с небольшими доходами оказываются наиболее уязвимыми.

«Четвёртое — это меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях», — сказала она.

Пятое решение заключается в том, чтобы развивать финансовые продукты для людей с невысокими доходами — такие, как социальный счёт и социальный вклад, добавила Набиуллина.

Она также заявила, что Центробанк России уже видит первые результаты повышения ключевой ставки.

3 апреля российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что число бедных в России сократилось до 13,5 млн человек.

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