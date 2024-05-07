Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки

Прокурор попросил приговорить к 14 годам колонии отставного полковника ФСБ Дмитрия Фролова.

Об этом сообщили в Московском гарнизонном военном суде.

«Гособвинитель попросил назначить Фролову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Басманный суд отправил под стражу инспектора ДПС, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве Кирилла Ковалёва из-за ссоры о парковке в Москве.