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Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки

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Прокурор попросил приговорить к 14 годам колонии отставного полковника ФСБ Дмитрия Фролова.
Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Московском гарнизонном военном суде.

«Гособвинитель попросил назначить Фролову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Басманный суд отправил под стражу инспектора ДПС, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве Кирилла Ковалёва из-за ссоры о парковке в Москве.

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