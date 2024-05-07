Обвинение попросило 14 лет для отставного полковника ФСБ Фролова за взятки
- РИА Новости
Об этом сообщили в Московском гарнизонном военном суде.
«Гособвинитель попросил назначить Фролову наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Басманный суд отправил под стражу инспектора ДПС, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве Кирилла Ковалёва из-за ссоры о парковке в Москве.