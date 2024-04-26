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В Москве суд арестовал сотрудника ДПС по делу о взятке от Шахина Аббасова

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Басманный суд отправил под стражу инспектора ДПС, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве Кирилла Ковалёва из-за ссоры о парковке в Москве.
В Москве суд арестовал сотрудника ДПС по делу о взятке от Шахина Аббасова
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулём которого был брат Шаххина Аббасова. У водителя не было прав, но он смог откупиться от инспектора взяткой в размере 30 тыс. рублей.

Мужчина арестован до 18 июня.

Ранее Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем шестерым фигурантам дела об убийстве жителя столицы Кирилла Ковалёва из-за спора о парковке.

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