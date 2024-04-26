В Москве суд арестовал сотрудника ДПС по делу о взятке от Шахина Аббасова
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram судов общей юрисдикции Москвы.
По версии следствия, сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулём которого был брат Шаххина Аббасова. У водителя не было прав, но он смог откупиться от инспектора взяткой в размере 30 тыс. рублей.
Мужчина арестован до 18 июня.
Ранее Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем шестерым фигурантам дела об убийстве жителя столицы Кирилла Ковалёва из-за спора о парковке.