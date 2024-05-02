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Замглавы Минэнерго Свердловской области Кислицын задержан по делу о взятке

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Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что Кислицын заключён под стражу по 26 июня включительно.

Также 26 апреля в Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова по делу о получении крупной взятки.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал до 15 июня бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, которая обвиняется в получении взятки.

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