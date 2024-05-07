Пентагон: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие

В Пентагоне не фиксируют признаков того, что Россия планирует использовать ядерное оружие, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

Так она прокомментировала анонсированные Москвой учения.

«Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие», — цитирует её ТАСС.

6 мая Министерство обороны РФ заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».