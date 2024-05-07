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Пентагон: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие

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В Пентагоне не фиксируют признаков того, что Россия планирует использовать ядерное оружие, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
Пентагон: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие
  • © DoD / Lisa Ferdinando

Так она прокомментировала анонсированные Москвой учения.

«Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие», — цитирует её ТАСС.

6 мая Министерство обороны РФ заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

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