Пентагон: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие
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Так она прокомментировала анонсированные Москвой учения.
«Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие», — цитирует её ТАСС.
6 мая Министерство обороны РФ заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.
Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».