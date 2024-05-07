Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании 25 мая Всемирным днём футбола

Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 25 мая Всемирным днём футбола.

Такое решение принято в связи с тем, что в 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Игр 1924 года, проходивших в Париже.

С 25 мая по 9 июня 1924 года на летних Олимпийских играх в Париже прошёл футбольный турнир. Соревнования с участием 22 стран из четырёх конфедераций выиграла команда Уругвая.

Сборная России 7 мая проведёт товарищеский матч против команды Белоруссии в Минске.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Таджикистана может пройти в 2025 году.