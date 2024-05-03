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Товарищеский матч сборных России и Таджикистана может пройти в 2025 году

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В пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили, когда может состояться товарищеская игра с командой России.
Товарищеский матч сборных России и Таджикистана может пройти в 2025 году
  • РИА Новости

«На данный момент мы занимаем третье место в группе, две лучшие команды выйдут на Кубок Азии 2027 года и продолжат борьбу за путёвку на мировое первенство. То есть матч со сборной России может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года», — приводит слова пресс-службы ФФТ ТАСС.

2 мая стало известно, что сборная России сыграет с Белоруссией 7 июня в Минске.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.

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