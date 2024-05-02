ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций
- AP
«Деньги ФИФА заложены. Но там начались проблемы. ФИФА ссылается на то, что европейские санкции запрещают финансировать различного рода строительные проекты. Сумма, которую нам должна ФИФА, — 2 млрд рублей», — цитирует Митрофанова «РБ-Спорт».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае.