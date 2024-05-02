ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) не может перевести средства.

«Деньги ФИФА заложены. Но там начались проблемы. ФИФА ссылается на то, что европейские санкции запрещают финансировать различного рода строительные проекты. Сумма, которую нам должна ФИФА, — 2 млрд рублей», — цитирует Митрофанова «РБ-Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае.