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Представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов представит организацию на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Бангкоке.
Представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае
  • РИА Новости

Конгресс ФИФА пройдёт 17 мая.

 «По возможности на конгресс ФИФА поедет Александр Валерьевич Дюков, но у него запланирована также поездка на исполком УЕФА. Поэтому, возможно, ему не удастся. Я поеду на конгресс ФИФА точно», —  сказал Митрофанов ТАСС.

26 апреля глава РФС Александр Дюков сообщил, что на данный момент диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций по возвращению российских команд на международные турниры стоит на паузе и существует вероятность смены конфедерации российской стороной.

Ранее исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.

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