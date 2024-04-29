Представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов представит организацию на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Бангкоке.

Конгресс ФИФА пройдёт 17 мая.

«По возможности на конгресс ФИФА поедет Александр Валерьевич Дюков, но у него запланирована также поездка на исполком УЕФА. Поэтому, возможно, ему не удастся. Я поеду на конгресс ФИФА точно», — сказал Митрофанов ТАСС.

26 апреля глава РФС Александр Дюков сообщил, что на данный момент диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций по возвращению российских команд на международные турниры стоит на паузе и существует вероятность смены конфедерации российской стороной.

Ранее исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.