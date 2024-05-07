RT в Telegram
Подпишись

Кучаев: Илич уже внёс несколько изменений в «Пари НН»

Короткая ссылка
Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался об изменениях после назначения на пост главного тренера команды Саши Илича.

«Пока прошло только два дня, это слишком маленький срок, чтобы о чём-то говорить. Он внёс несколько изменений, но не буду вдаваться в подробности. Всякие изменения: и бытовые, и игровые. Футбол команды чуть-чуть изменился», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

4 мая «Пари НН» объявил о назначении Илича на пост главного тренера команды. Это первый иностранный тренер в истории клуба.

«Пари НН» с 29 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее полузащитник ЦСКА Зделар назвал Илича легендой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить