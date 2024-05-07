Кучаев: Илич уже внёс несколько изменений в «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался об изменениях после назначения на пост главного тренера команды Саши Илича.

«Пока прошло только два дня, это слишком маленький срок, чтобы о чём-то говорить. Он внёс несколько изменений, но не буду вдаваться в подробности. Всякие изменения: и бытовые, и игровые. Футбол команды чуть-чуть изменился», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

4 мая «Пари НН» объявил о назначении Илича на пост главного тренера команды. Это первый иностранный тренер в истории клуба.

«Пари НН» с 29 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее полузащитник ЦСКА Зделар назвал Илича легендой.