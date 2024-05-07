Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал подлым натиском на историческую правду запрет Берлина на использование атрибутики Великой Победы на праздновании 8 и 9 мая.

«Германия продолжает подлый натиск на историческую правду о Второй мировой войне... Прокси-война Запада с Россией на Украине... цинично используется властями ФРГ на разных уровнях для принижения роли советского солдата в победе над германским нацизмом», — заявил он.

Слуцкий подчеркнул, что кощунство и наглость — прямые отголоски фашизма.

Чиновник призвал Западную Европу не забывать уроков самой кровопролитной войны в истории человечества.

«Более 27 млн граждан СССР погибли от коричневой чумы и отдали свои жизни за освобождение Европы. Война с памятниками и символами Победы — не только признак моральной деградации и слабости, но и путь к реабилитации нацизма», — заключил он.

Посольство России в Германии ранее назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8—9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днём Победы. В посольстве потребовали полной отмены этих запретов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что тотальная русофобия стала популярным трендом среди правящих европейских элит.