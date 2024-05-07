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Лукашенко назвал тотальную русофобию популярным трендом европейских элит

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Тотальная русофобия стала популярным трендом среди правящих европейских элит, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал тотальную русофобию популярным трендом европейских элит
  • РИА Новости

«Тотальная русофобия стала популярным политическим трендом у правящих европейских элит и их заокеанских хозяев. Они спешно создают пугающий образ внешнего восточного врага, который якобы готов танками пойти на Берлин», — цитирует его «СБ. Беларусь сегодня».

По словам белорусского лидера, под ширмой заявлений о демократии и правах человека на Западе навязывают другим странам культуру отмены и проводят фильтрацию народов шантажом.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, представители западного блока государств уже настолько обезумели в своей русофобии и антироссийской истерии, что они всё больше и больше приближают мир к новой глобальной войне.

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