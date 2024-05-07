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Путин поручил снизить разрыв в обеспечении бюджета между регионами России

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Президент России Владимир Путин поручил к 2036 году снизить не более чем до двухкратного размера разрыв в обеспечении бюджета между десятью наиболее и десятью наименее обеспеченными регионами страны.
Путин поручил снизить разрыв в обеспечении бюджета между регионами России
  • РИА Новости

«Установить следующие целевые показатели и задачи... снижение к 2036 году не более чем до двух раз разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности... с учётом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета», — следует из перечня поручений главы государства.

Кроме того, в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» он поручил повышать МРОТ опережающими темпами.

Также Путин поручил снизить уровень бедности в стране.

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