Путин поручил снизить разрыв в обеспечении бюджета между регионами России

Президент России Владимир Путин поручил к 2036 году снизить не более чем до двухкратного размера разрыв в обеспечении бюджета между десятью наиболее и десятью наименее обеспеченными регионами страны.

«Установить следующие целевые показатели и задачи... снижение к 2036 году не более чем до двух раз разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности... с учётом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета», — следует из перечня поручений главы государства.

Кроме того, в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» он поручил повышать МРОТ опережающими темпами.

Также Путин поручил снизить уровень бедности в стране.