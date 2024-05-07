Путин поручил снизить разрыв в обеспечении бюджета между регионами России
- РИА Новости
«Установить следующие целевые показатели и задачи... снижение к 2036 году не более чем до двух раз разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности... с учётом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета», — следует из перечня поручений главы государства.
Кроме того, в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» он поручил повышать МРОТ опережающими темпами.
Также Путин поручил снизить уровень бедности в стране.