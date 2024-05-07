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«Золотой мяч» Марадоны с чемпионата мира — 1986 выставили на аукцион

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«Золотой мяч» бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны будет выставлен на аукцион.
«Золотой мяч» Марадоны с чемпионата мира — 1986 выставили на аукцион
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба Aguttes, торги пройдут 6 июня во Франции. За несколько дней до торгов будет устроена публичная выставка, в ходе которой потенциальные покупатели смогут лично осмотреть лот.

Марадона получил награду в качестве лучшего игрока чемпионата мира 1986 года.

Напомним, что аргентинец скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Отмечалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что Марадона мог умереть неестественной смертью.

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