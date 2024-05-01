RT в Telegram
Подпишись

The Sun: Марадона мог умереть неестественной смертью

Короткая ссылка
Появились новые подробности смерти бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны.

По информации The Sun, легендарный футболист мог умереть неестественной смертью.

В настоящий момент ведётся расследование в отношении восьми врачей и медсестёр, а также психиатра Агустины Косачёв.

Как сообщил адвокат психиатра, остановка сердца у Марадоны могла случиться из-за употребления токсичных веществ. Игрок долгое время страдал от кокаиновой зависимости.

Аргентинец скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Отмечалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Ранее сын Марадоны заявил, что его отца убили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить