Сын Марадоны заявил, что его отца убили

Диего Армандо Марадона — младший, сын легендарного футболиста Диего Марадоны, заявил, что его отца могли убить.

«Ведётся открытое расследование. Мы верим в аргентинское правосудие. Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал. У меня есть свои мысли на этот счёт, но я не могу их озвучить», — цитирует Марадону-младшего Marca.

Напомним, что легендарный футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Отмечалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что в Аргентине завершили расследование по делу о смерти Марадоны.