В Аргентине завершили расследование по делу о смерти Марадоны

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По результатам расследования в рамках дела о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны правоохранительные органы выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве восьми людям.
В Аргентине завершили расследование по делу о смерти Марадоны
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, правоохранительные органы предъявили обвинения лечащему врачу Марадоны, психиатру, который работал с экс-футболистом, а также шести другим медицинским работникам.

Им грозит тюремное заключение на срок от пяти до 25 лет. Полиция считает, что врачи действовали халатно и безрассудно, а их невнимательность и упущения привели к смерти Марадоны, чего при должном врачебном вмешательстве можно было бы избежать.

На данный момент дата судебного заседания ещё не назначена.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Отмечалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон скончался в возрасте 55 лет после аварии, где он получил травму головы.

 

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