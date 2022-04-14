Бывший футболист «Реала» Ринкон скончался в возрасте 55 лет после ДТП
- Gettyimages.ru
- © Mark Leech/Offside
Об этом сообщает Invictos.
12 апреля колумбиец на своём автомобиле врезался в автобус, после чего был доставлен в больницу и находился в реанимации. В итоге его прооперировали, однако после этого он пребывал в критическом состоянии.
Игрок выступал за мадридский клуб с 1995 по 1996 год. В составе «Реала» он провёл 21 матч и отметился одной результативной передачей. Также он известен в Европе по выступлениям за «Наполи».
За сборную Колумбии же он сыграл с 1990 по 2001 год 84 матча и забил 17 мячей.
Ранее сообщалось, что умерла чемпионка мира по фигурному катанию 1981 года Ирина Воробьёва.