Бывший футболист «Реала» Ринкон скончался в возрасте 55 лет после ДТП

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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон скончался в возрасте 55 лет после аварии, в которой он получил травму головы.
Бывший футболист «Реала» Ринкон скончался в возрасте 55 лет после ДТП
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Leech/Offside

Об этом сообщает Invictos.

12 апреля колумбиец на своём автомобиле врезался в автобус, после чего был доставлен в больницу и находился в реанимации. В итоге его прооперировали, однако после этого он пребывал в критическом состоянии.

Игрок выступал за мадридский клуб с 1995 по 1996 год. В составе «Реала» он провёл 21 матч и отметился одной результативной передачей. Также он известен в Европе по выступлениям за «Наполи».

За сборную Колумбии же он сыграл с 1990 по 2001 год 84 матча и забил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что умерла чемпионка мира по фигурному катанию 1981 года Ирина Воробьёва.

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