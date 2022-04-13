Умерла чемпионка мира по фигурному катанию 1981 года Воробьёва

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Чемпионка мира и Европы в парном фигурном катании Ирина Воробьёва скончалась в возрасте 63 лет.
Умерла чемпионка мира по фигурному катанию 1981 года Воробьёва
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным и близким Воробьёвой Ирины Вячеславовны. Память о выдающейся спортсменке навсегда останется в истории мирового фигурного катания и в сердцах всех её поклонников», — говорится в заявлении.

За свою карьеру она выступала в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. Вместе с последним в 1981 году выиграла чемпионат мира и Европы. А с Власовым она завоевала золото первенства СССР 1976 года. 

Ранее сообщалось, что на 61-м году жизни скончался олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин.

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