Умерла чемпионка мира по фигурному катанию 1981 года Воробьёва

Чемпионка мира и Европы в парном фигурном катании Ирина Воробьёва скончалась в возрасте 63 лет.

Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным и близким Воробьёвой Ирины Вячеславовны. Память о выдающейся спортсменке навсегда останется в истории мирового фигурного катания и в сердцах всех её поклонников», — говорится в заявлении.

За свою карьеру она выступала в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. Вместе с последним в 1981 году выиграла чемпионат мира и Европы. А с Власовым она завоевала золото первенства СССР 1976 года.

Ранее сообщалось, что на 61-м году жизни скончался олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин.