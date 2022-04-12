На 61-м году жизни скончался олимпийский чемпион по хоккею Яшин
- РИА Новости
- © Игорь Уткин
О причинах смерти в клубе предпочли не распространяться.
Яшин присоединился к московскому «Динамо» в 1980 году. В 1988 году завоевал золотую медаль на Олимпийских играх. В национальных чемпионатах нападающий провёл 354 матча, забив 128 шайб.
В 2014 году Яшин был включён в Зал славы отечественного хоккея.
Ранее сообщалось, что вратарь «Серкль Брюгге» бельгиец Мигель Ван Дамм скончался в возрасте 28 лет после продолжительной борьбы с лейкемией.