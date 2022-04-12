На 61-м году жизни скончался олимпийский чемпион по хоккею Яшин

Бывший нападающий «Динамо» и олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин ушёл из жизни в возрасте 60 лет.

О причинах смерти в клубе предпочли не распространяться.

Яшин присоединился к московскому «Динамо» в 1980 году. В 1988 году завоевал золотую медаль на Олимпийских играх. В национальных чемпионатах нападающий провёл 354 матча, забив 128 шайб.

В 2014 году Яшин был включён в Зал славы отечественного хоккея.

Ранее сообщалось, что вратарь «Серкль Брюгге» бельгиец Мигель Ван Дамм скончался в возрасте 28 лет после продолжительной борьбы с лейкемией.