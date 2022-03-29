Вратарь «Серкль Брюгге» Ван Дамм скончался в возрасте 28 лет

Вратарь «Серкль Брюгге» бельгиец Мигель Ван Дамм скончался в возрасте 28 лет после продолжительной борьбы с лейкемией.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Бельгийскому футболисту диагностировали рак крови после медицинского осмотра перед сезоном-2016/17. Спортсмен побеждал лейкемию дважды, но в сентябре 2020-го Мигель объявил, что болезнь вернулась в третий раз.

Ван Дамм сыграл за «Серкль Брюгге» 34 матча.

Напомним, что у вратаря и его жены Кианы в 2021 году родилась дочь, которую назвали Камилла.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Спартака» Николай Осянин ушёл из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.