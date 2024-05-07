Форвард «Оренбурга» Воробьёв: наша проблема — реализация

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о проблемах клуба в текущем сезоне.

«Все футболисты «Оренбурга» с характером. С божьей помощью мы добьёмся своей цели. Сейчас наша проблема — реализация. У меня также, пока ногами не могу забивать, только головой. Главное, чтобы в предстоящем туре команда победила. Связка с Гогличидзе? Мы давно знаем друг друга», — цитирует Воробьёва «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Оренбурге, завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Матиас Перес (24-я минута) и Дмитрий Воробьёв (67-я). Единственный гол «Крыльев» забил Амар Рахманович (53-я).

«Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Крыльев Советов» 40 очков и шестая позиция.

Ранее в «Оренбурге» не исключили санкции к Вере за курение электронной сигареты.