Путин поручил снизить объём неочищенных сточных вод в два раза к 2036 году
- РИА Новости
«Установить следующие целевые показатели и задачи... снижение к 2036 году в два раза объёма неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал», — следует из текста документа.
Ранее Путин заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов.
В январе президент провёл встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.
В ходе встречи Радионова проинформировала российского лидера о результатах федеральных проектов в области экологии.