Путин поручил снизить объём неочищенных сточных вод в два раза к 2036 году

Президент России Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поручил снизить в два раза объём неочищенных сточных вод.

«Установить следующие целевые показатели и задачи... снижение к 2036 году в два раза объёма неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал», — следует из текста документа.

Ранее Путин заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов.

В январе президент провёл встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

В ходе встречи Радионова проинформировала российского лидера о результатах федеральных проектов в области экологии.