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Путин: в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов.
Путин: в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов», — заявил он в своём послании Федеральному собранию.

Объём грантов составит 1 млрд рублей в год.

В январе Путин провёл встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

В ходе встречи Радионова проинформировала российского лидера о результатах федеральных проектов в области экологии.

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