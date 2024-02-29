Путин: в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов

Президент России Владимир Путин заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов.

«Для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов», — заявил он в своём послании Федеральному собранию.

Объём грантов составит 1 млрд рублей в год.

В январе Путин провёл встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

В ходе встречи Радионова проинформировала российского лидера о результатах федеральных проектов в области экологии.