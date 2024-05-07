В ХАМАС сообщили о гибели одной из заложниц, удерживаемых в Газе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» Абу Убайды, пожилая женщина скончалась от полученных ранее травм.
Около месяца назад помещение, где содержалась заложница, подверглось обстрелу.
В феврале в ХАМАС заявили о больших потерях среди заложников в Газе.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция ЦАХАЛ в Рафахе продлится до победы над ХАМАС или освобождения заложников.