В ХАМАС заявили о больших потерях среди заложников в Газе

Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда заявил, что потери среди заложников в секторе Газа стали значительными. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

AP

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«Потери среди пленных (заложников. — RT) стали очень большими», — цитирует его ТАСС. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что только военное давление приведёт к освобождению заложников из Газы.