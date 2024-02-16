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В ХАМАС заявили о больших потерях среди заложников в Газе

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Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда заявил, что потери среди заложников в секторе Газа стали значительными. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
В ХАМАС заявили о больших потерях среди заложников в Газе
  • AP
  • © Leo Correa

«Потери среди пленных (заложников. — RT) стали очень большими», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что только военное давление приведёт к освобождению заложников из Газы.

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