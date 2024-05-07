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Nau: цыгане использовали полученные обманом паспорта Украины в Швейцарии

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По меньшей мере десять цыганских семей использовали полученные обманным путём или за взятку паспорта Украины для оформления соцпособий в Берне.
Nau: цыгане использовали полученные обманом паспорта Украины в Швейцарии
  • РИА Новости

«Все цыгане подозреваются в том, что свои украинские паспорта они получили обманным путём или с помощью взятки. Семьи, вероятно, вообще не бежали от войны, потому что они никогда не бывали на Украине или, по крайней мере, не были регулярно», — сообщает местный портал Nau.

По данным иммиграционной полиции швейцарской столицы, часть подозреваемых задержали, но некоторые могли уехать в соседние страны.

В апреле в парламент Финляндии внесли законопроект о снижении «до минимума» пособия для беженцев.

Также стало известно, что польские и немецкие власти рассматривают варианты сокращения мер поддержки беженцев с Украины.

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