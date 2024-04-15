Польша и Германия изучают сокращение мер поддержки беженцев с Украины

Польские и немецкие власти рассматривают варианты сокращения мер поддержки беженцев с Украины.

Как пишет РИА Новости, власти Польши уже разработали законопроект, ужесточающий условия предоставления помощи украинским беженцам.

Так, например, в Польше с 1 июля отменят единовременную выплату в 300 злотых и свернут программу по стимуляции поляков размещать у себя переселенцев. Другие, не связанные непосредственно с финансами льготы сохранят.

В Германии пока таких резких шагов нет, однако и там призывают к ужесточению условий для мигрантов. Так, в январе сопредседатель Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Ларс Клингбайль заявил, что необходимо ускорить процесс депортации беженцев, не желающих работать. Либо же они должны быстрее и активнее включаться в трудовую деятельность, осваивать язык и т. д.

Уточняется, что в ФРГ, которая приняла более 1,1 млн украинцев, работают менее 20% беженцев, при этом пособия там составляют порядка €350—560 в месяц на человека, в зависимости от его возраста и семейного статуса, и это не считая взятых на себя властями расходов на медстрахование, проживание и покупку некоторых базовых вещей.

Агентство полагает, что после ужесточение условий для мигрантов в Польше Германия станет активнее делать это у себя.