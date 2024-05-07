Суд арестовал экс-директора центра при Росприроднадзоре Новикова

Преображенский суд Москвы арестовал бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Новикову Владиславу меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили РИА Новости в суде.

Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову к семи годам колонии по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

В апреле 2023 года Ольгу Ярилову задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей в ходе участия в проекте «Пушкинская карта».