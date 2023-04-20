Бывшую замминистра культуры Ярилову задержали в Москве по подозрению в коррупции
Об этом пишет ТАСС.
«[Ярилова] задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве», — сказано в сообщении.
Официальные комментарии правоохранительных органов и представителей Яриловой пока не приводятся.
24 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России.
В сентябре он освободил от занимаемой должности Ольгу Ярилову.
В октябре Мишустин подписал указ, по которому освободил от должности заместителя министра транспорта России Александра Суханова по его просьбе.