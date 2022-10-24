Мишустин освободил от должности замминистра транспорта России Суханова по его просьбе

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, по которому освободил от должности заместителя министра транспорта России Александра Суханова по его просьбе.

РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 24 сентября Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России. Вместе с этим Мишустин освободил от занимаемой должности Ольгу Ярилову.