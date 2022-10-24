Мишустин освободил от должности замминистра транспорта России Суханова по его просьбе
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, по которому освободил от должности заместителя министра транспорта России Александра Суханова по его просьбе.
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
24 сентября Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России.
Вместе с этим Мишустин освободил от занимаемой должности Ольгу Ярилову.
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