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Кирьяков: Тюкавину далеко до Европы — это другая планета

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Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение касательно перехода нападающего Константина Тюкавина в европейский чемпионат.
Кирьяков: Тюкавину далеко до Европы — это другая планета
  • РИА Новости

«Давайте не будем говорить о Тюкавине в Европе. У нас всё время игроков превозносят, а потом при неудачной полосе снова опускают на землю. До Европы Константину ещё далеко, и я не согласен с теми, кто говорит, что пора уезжать», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал девять результативных передач. «Динамо» с 50 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере.

 

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