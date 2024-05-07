Кирьяков: Тюкавину далеко до Европы — это другая планета

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение касательно перехода нападающего Константина Тюкавина в европейский чемпионат.

«Давайте не будем говорить о Тюкавине в Европе. У нас всё время игроков превозносят, а потом при неудачной полосе снова опускают на землю. До Европы Константину ещё далеко, и я не согласен с теми, кто говорит, что пора уезжать», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал девять результативных передач. «Динамо» с 50 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере.