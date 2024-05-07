Путин поручил повысить удовлетворённость граждан качеством работы госслужащих
«Установить следующие целевые показатели и задачи... обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворённости граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50%», — следует из текста документа.
Кроме того, в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» он поручил повышать МРОТ опережающими темпами.
Также Путин поручил снизить уровень бедности в стране.