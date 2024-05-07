Карелин: Россия заметна в олимпийской и общемировой истории

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе Александр Карелин высказал мнение о возвращении России на международные соревнования.

«Российский спорт котируется на международной арене. Мы, очевидно, заметны в олимпийской и общемировой истории. Сейчас будут пытаться всё это полить толстым слоем уксуса. Но уверен, что это не отвратит нас, чтобы спорт оставался одним из приоритетов развития государства», — цитирует Карелина «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что пловец Гринёв не собирается выступать на Олимпиаде в Париже.