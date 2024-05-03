Пловец Гринёв не собирается выступать на Олимпиаде в Париже

Российский пловец Владислав Гринёв заявил, что не собирается выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Это не для меня. Соревнования — это прежде всего праздник, возможность получить эмоции. А мы туда приедем, на нас все будут косо смотреть, негатив будет», — приводит слова Гринёва «Матч ТВ».

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Бах объяснил, почему атлеты из России не примут участия в параде спортсменов на ОИ-2024.