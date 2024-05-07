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Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона во время визита во Францию

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Председатель КНР Си Цзиньпин унизил президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в республику, игнорируя его и общаясь больше с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он продемонстрировал своё подчинённое положение... Председатель КНР определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя Макрона», — написал он в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в рамках межгосударственного саммита в Париже подписали 18 соглашений.

Макрон заявил, что будущее Европы зависит от развития отношений с КНР.

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