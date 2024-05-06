Си Цзиньпин и Макрон подписали 18 соглашений на саммите в Париже
- AFP
«В ходе визита стороны подписали 18 соглашений между ведомствами, которые затрагивают авиационную отрасль, сельское хозяйство, гуманитарную сферу, зелёное развитие и сотрудничество малых и средних предприятий», — цитирует главу КНР ТАСС.
Ранее Макрон отметил, что будущее Европы зависит от развития отношений с КНР.
Он добавил, что обстановка в мире обязывает западных лидеров развивать диалог с Пекином.
Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений Китая и Франции привнесло стабильность в неспокойный мир.