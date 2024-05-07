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Порье: выйду в октагон, чтобы причинить Махачеву боль

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Американский боец Дастин Порье высказался о поединке с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым на UFC 302.
Порье: выйду в октагон, чтобы причинить Махачеву боль
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, Махачев сказал кое-что, что является неуважением ко мне. Но в день боя я собираюсь поднять руку на этого парня, выйду в октагон, чтобы причинить ему боль. Это моя последняя попытка забрать золото», — приводит слова Порье Sports Illustrated.

Спортсмены подерутся на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Порье признался, что он может завершить карьеру после поединка с Махачевым.

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