Порье: выйду в октагон, чтобы причинить Махачеву боль
- Gettyimages.ru
«Мне кажется, Махачев сказал кое-что, что является неуважением ко мне. Но в день боя я собираюсь поднять руку на этого парня, выйду в октагон, чтобы причинить ему боль. Это моя последняя попытка забрать золото», — приводит слова Порье Sports Illustrated.
Спортсмены подерутся на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.
Ранее Порье признался, что он может завершить карьеру после поединка с Махачевым.