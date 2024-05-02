Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым

Американский боец Дастин Порье признался в том, что он может завершить карьеру после поединка с чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Я ещё не принял официального решения, но всё может быть. Я не хочу принимать решение, основываясь только на том, что я чувствую. Мне нужно выйти и подраться», — цитирует Порье Sportskeeda.

Спортсмены подерутся на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Чарльз Оливейра считает Махачева фаворитом в поединке с Порье.