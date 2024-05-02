Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым
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«Я ещё не принял официального решения, но всё может быть. Я не хочу принимать решение, основываясь только на том, что я чувствую. Мне нужно выйти и подраться», — цитирует Порье Sportskeeda.
Спортсмены подерутся на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах.
Ранее сообщалось, что Чарльз Оливейра считает Махачева фаворитом в поединке с Порье.