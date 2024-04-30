Оливейра считает Махачева фаворитом в поединке с Порье

Бразильский боец Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«ММА непредсказуемо. Мы говорим о столкновении стилей. Я думаю, что фаворит — Ислам, но всё может случиться. Моё мнение: Махачев останется чемпионом», — цитирует Оливейру Full Violence.

Россиянин подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев рассказал, что его мечтой является завоевание второго титула UFC.