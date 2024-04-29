Махачев: моя мечта — второй титул в UFC

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, что его мечтой является завоевание второго титула в организации.

«Моя мечта — второй титул в UFC. Хочу стать чемпионом в полусреднем весе. Не знаю, кто будет моим соперником, но сейчас там правит Леон Эдвардс», — приводит слова Махачева TMZ.

Россиянин подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Дариуш заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях.