Махачев: моя мечта — второй титул в UFC
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«Моя мечта — второй титул в UFC. Хочу стать чемпионом в полусреднем весе. Не знаю, кто будет моим соперником, но сейчас там правит Леон Эдвардс», — приводит слова Махачева TMZ.
Россиянин подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.
Ранее Дариуш заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях.